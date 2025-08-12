OM eist twee jaar cel en tbs tegen Stadjer voor schietpartij in Oosterparkwijk

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 25-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van het beschieten van een auto in de Oosterparkwijk op 31 augustus vorig jaar.

Volgens het Dagblad van het Noorden concluderen deskundigen dat de verdachte kampt met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen. Vanwege zijn impulsieve gedrag en het risico op herhaling vinden zij tbs met dwangverpleging passend. Het OM vordert daarnaast een schadevergoeding van 3.300 euro, voor zowel materiële schade aan de auto als immateriële schade.

De verdachte, K., opende in de late avond van 31 augustus het vuur op een auto waarin op dat moment één persoon zat. De bestuurder bleef ongedeerd.

