Vanaf vandaag is het ‘Nationaal Hitteplan’ actief

Kwetsbare groepen

Ouderen (75+) vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en (zeer) jonge kinderen kunnen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.

Zorg voor elkaar

Draag je zorg voor een ander? Of heb je kwetsbare mensen in je omgeving? Dan help je ze door extra aandacht voor hen te hebben tijdens de hitte. Er zijn verschillende dingen die u kunt doen zodat zij er minder last hebben:

Zet een glas of een kan drinken bij een ander neer zodat er voldoende gedronken kan worden

Help het huis (en hoofd) koel te houden door bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en door een ventilator of airconditioning (externe link) aan te zetten

aan te zetten Neem ze alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Het is goed om niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag.

Lees meer over hitte en het Nationaal Hitteplan op onze website. Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor kun je jezelf en andere beschermen.

Zomer

In de zomermaanden kan het erg warm zijn. Veel mensen genieten van de warmte. De zon schijnt en dat maakt mensen blij. Maar bij sommige mensen kan hitte tot gezondheidsproblemen leiden. Mensen die niet goed voor zichzelf (kunnen) zorgen, hebben daarom op warme dagen meer aandacht nodig. Ook is er extra aandacht nodig op evenementen, scholen en kinderdagverblijven.