Kleine ontploffing in meterkast woning in Groningen

Groningen – In een woning aan de Meeuwerderweg in de stad Groningen heeft dinsdagavond uur een kleine ontploffing plaatsgevonden in de meterkast. De melding kwam aanvankelijk binnen als een brandgerucht, waarna de hulpdiensten direct werden opgeroepen.

De brandweer van Groningen was snel ter plaatse en stelde vast dat er inderdaad een explosie had plaatsgevonden. Van brand was echter geen sprake meer. De situatie werd snel onder controle gebracht, waarna de brandweer veiligheidsmetingen uitvoerde en de stroom in de woning afsloot.

Netbeheerder Enexis nam het incident vervolgens over om de meterkast verder te stabiliseren en de oorzaak van de ontploffing te onderzoeken. Hoewel de woning lichte schade heeft opgelopen, is er geen gevaar voor de omgeving.

Foto's