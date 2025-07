Groningen – Op het Hoofdstation in Groningen is donderdagmiddag een pro-Palestinademonstratie van start gegaan. Ongeveer 300 mensen hebben zich verzameld om aandacht te vragen voor de situatie in Palestina.

De demonstranten maken veel lawaai door op pannen en potten te slaan, wat zorgt voor een opvallende en luide actie in en rondom het stationsgebied.