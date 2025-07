Grijpskerk – Bij een inval in een woning in Grijpskerk op dinsdag 8 juli heeft de politie diverse soorten drugs en een hoeveelheid contant geld aangetroffen. De inval volgde op een lopend onderzoek naar drugshandel.

De bewoner van het pand is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, waar hij is verhoord. De drugs en het geld zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

