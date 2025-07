Vechtpartijtje in supermarkt Uithuizen

Uithuizen – Rond 17:45 uur vrijdagavond is er een vechtpartij uitgebroken in de Albert Heijn aan de Hoofdstraat in Uithuizen. Volgens ooggetuigen ontstond er onenigheid die al snel escaleerde tot fysiek geweld in het winkelpand.

Personeel schoot te hulp. De politie was snel ter plaatse en wist de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen ernstige gewonden gevallen, maar de betrokkenen zijn door agenten apart genomen voor verhoor. De aanleiding voor de ruzie is op dit moment nog niet bekend.

De supermarkt bleef gedurende het incident open, al was er tijdelijk sprake van onrust onder het winkelend publiek. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Nader informatie ontbreekt.

Update: Politie ging zonder verdachten de winkel uit. Het was uitgepraat.

