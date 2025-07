Hennepkwekerij Ontdekt in Delfzijl

Delfzijl – De politie heeft donderdagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Vormer in Delfzijl. In de woning werd een in werking zijnde kwekerij aangetroffen met ongeveer 25 hennepplanten. De elektriciteit die voor de kwekerij werd gebruikt, bleek illegaal te worden afgetapt.

De verdachte, een 38-jarige man woonachtig in de gemeente Eemsdelta, is inmiddels verhoord. Tegen de man wordt een strafdossier opgemaakt.

Illegale stroomafname voor hennepteelt brengt grote risico’s met zich mee, waaronder brandgevaar door slecht geïnstalleerde apparatuur. Heeft u informatie over deze hennepkwekerij of vermoedt u een hennepkwekerij in uw omgeving? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Maak dan een melding via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Dat meldt de politie.

Foto's