Vermiste Andries uit Westerlee is weer terecht (update)

Westerlee – De politie maakte zich vrijdag zorgen om de vermissing van Andries, die op vrijdag 4 juli vermist is geraakt vanuit Leeuwarden. Ze weten niet waar Andries naar toe is gegaan.

Andries was op donderdag 3 juli ook al vermist geraakt vanuit zijn woonplaats Westerlee. Later in de nacht werd de man aangetroffen in een ziekenhuis in Leeuwarden.

Update 21:45 uur: Eerder vandaag deelden we een foto van een man die werd vermist uit Leeuwarden. De man is inmiddels terecht. We bedanken iedereen voor het delen van zijn foto en het doorgeven van tips. We verwijderen zijn foto en verzoeken ieder hetzelfde te doen.

