Groningen – Op de Grote Markt in Groningen heeft zaterdagmiddag rond 15.45 uur een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is één persoon gewond geraakt.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

De politie wist kort na het incident één verdachte aan te houden. De toedracht van het steekincident wordt onderzocht. De omgeving is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek.

