Verdachte situatie in Winschoten, jongen(16) werd gezocht (update)

Winschoten – De politie heeft woensdagmiddag rond 15.36 uur een Burgernetmelding verspreid in verband met een verdachte situatie in Winschoten. Hierbij is gevraagd uit te kijken naar een jongen van ongeveer 16 jaar oud.

De jongen heeft een blanke huidskleur, blond krullend haar en droeg een zwarte glimmende jas. Hij zou zich mogelijk verplaatsen op een zwarte Gazelle-fiets. De politie verzoekt mensen die de jongen zien om hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen, dat meldt Oldambtnu.nl.

Update 16:15 uur: De persoon is inmiddels aangetroffen.

