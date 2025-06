Politie zoekt getuigen van vechtpartij en bedreiging met vuurwapen Grote Markt

Groningen – De politie doet onderzoek naar een vechtpartij op de Grote Markt in Groningen, die op maandagavond 23 juni heeft plaatsgevonden. Hierbij is onder meer gedreigd met een vuurwapen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Omstreeks 20:00 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij op de Grote Markt in Groningen. Het zou gaan om een vechtpartij tussen twee groepen van tien tot twintig personen. Hierbij zou onder meer gedreigd zijn met een vuurwapen. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de groepen uit elkaar. Of bij de vechtpartij personen gewond zijn geraakt, is onduidelijk.

Meerdere eenheden van de politie hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte, vermoedelijk een man, die gedreigd heeft met een vuurwapen. Deze persoon is niet aangetroffen. De politie is op zoek naar de verdachte.

De politie doet onderzoek naar de vechtpartij en de aanleiding hiervan. We hebben buurtonderzoek gedaan, spreken met getuigen en bekijken camerabeelden om te achterhalen wat er precies gebeurd is.

Heb jij iets gezien of gehoord en heb je nog niet met ons gesproken? Of heb jij camerabeelden waarop iets te zien is, wat van waarde kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

