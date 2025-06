Lageland – Maandagmiddag is aan de Harmweg in Lageland een busje in de berm terechtgekomen. Het voertuig stond op het punt in de sloot te glijden, maar de brandweer was snel ter plaatse om het veilig te stellen.

Omdat de bestuurder in een rolstoel zit, heeft de brandweer geholpen om hem uit het voertuig te halen schrijft RTV Noord.

Foto's