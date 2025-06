Groningen – Een melding zaterdagavond om 21:15 uur van een mogelijke steekpartij aan de Jaltadaheerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een gewonde werd even behandeld door het ambulancepersoneel.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Of er echt is gestoken is niet bekend. Zondag volgt mogelijk meer informatie van de politie. Het leek achteraf eerder op een ruzie/ conflict. Na 30 minuten keerden de hulpdiensten terug naar hun post.

Foto's