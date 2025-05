Video; Nieuwe foto van vermiste Jeffrey(10) & Emma(8) gedeeld

Beerta – De politie deelde dinsdagmiddag een extra foto van de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8). Het is een recente foto (van voor het moment dat ze vermist raakten). Video.

Op de foto dragen ze andere kleding dan ze droegen toen ze door hun vader, verdachte Klaas Bijl, werden meegenomen.

Ze zijn niet op zoek naar informatie over de kleding op de foto of de knuffels. Alle andere informatie die u hebt over waar Jeffrey en Emma kunnen zijn, is welkom. Elk detail kan belangrijk zijn. Bel 0800-6070, ook als u twijfelt. Meer informatie hier.

Op dit moment is hun verblijfplaats onbekend. Heb je Jeffrey, Emma, Klaas Bijl of de grijze Toyota Avensis mogelijk gezien? Of weet je meer over de vermissing? Geef je tip door via het onderstaand tipformulier of door te bellen naar de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis).

