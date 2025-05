Grootschalige zoekactie naar vermiste tienjarige Jeffrey & achtjarige Emma (Video)

Finsterwolde – De politie is momenteel een grootschalige zoekactie begonnen in Finsterwolde. Dit gebeurt samen met het VST (Veteranen Search Team), de Mobiele Eenheid en politie te paard. De politie is dringend op zoek naar Jeffrey en Emma. Zij zijn sinds zaterdagmiddag 17 mei omstreeks 15:30 uur vermist uit de omgeving van Beerta. Zij zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

Op het moment van zijn vermissing droeg Jeffrey (lengte 1.50m) een geel shirt en zwarte broek, beide van het merk Sports, en grijze bergschoenen. Het is onbekend wat voor kleding Emma (lengte 1.30m) droeg. Wel weten we dat ze paarse sportschoenen droeg. Op dit moment is hun verblijfplaats onbekend. Weet je meer over de vermissing van Jeffrey en Emma.

Weet je meer over de vermissing van Jeffrey & Emma. Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of door te bellen naar de Opsporingstiplijn via 0800-6070.

Signalement kinderen:

Lengte Jeffrey: 1.50m

Kleding Jeffrey: Geel shirt van het merk Sports, Zwarte korte broek van het merk Sports, grijze bergschoenen

Lengte Emma: 1.30m

Kleding Emma: Onbekend, paarse sportschoenen

Signalement Klaas Bijl:

Huidskleur: licht

Leeftijd: 67

Haar: Wit haar en witte baard

Lengte: 1.70 – 1.75 m lang

Postuur: gezet

Beide kinderen bevinden zich vermoedelijk in gezelschap van hun vader, die hen mogelijk heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag. Wij komen niet in contact met hen. Er zijn zorgen over hun welzijn. De politie is dringend op zoek naar hen.

Kinderen nog niet teruggevonden:

Jeffrey en Emma zijn op dit moment nog niet teruggevonden. Het terugvinden is de hoogste prioriteit in ons onderzoek. De vader van de twee kinderen wordt verdacht van mogelijke ontvoering. We doen onderzoek naar zijn rol en betrokkenheid bij de vermissing van Jeffrey en Emma.

Uitbreiden zoekgebied:

We zoeken in een heel breed gebied, omdat we op dit moment niet weten waar Jeffrey en Emma zich mogelijk bevinden. Ook Duitsland is hier onderdeel van, aangezien Beerta in de grensregio van Nederland en Duitsland ligt.

Update politie:

De verdachte en de kinderen zijn vermoedelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis Wagon Linea Terra 1.6 grijs uit het jaar 2001 met het kenteken 77-NLV-4. Heeft u het voertuig mogelijk gezien? Heeft u andere informatie die bruikbaar is voor het onderzoek? Neem contact op met de politie of via onderstaand tipformulier.

Video

