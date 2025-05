Amber Alert: Politie is op zoek naar Jeffrey & Emma

Beerta – De politie is op zoek naar Jeffrey en Emma. Zij zijn sinds zaterdagmiddag 17 mei omstreeks 15:30 uur vermist uit de omgeving van Beerta. Zij zijn mogelijk vertrokken in een grijze Toyota Avensis met kenteken 77-NLV-4.

Op het moment van zijn vermissing droeg Jeffrey (lengte 1.50m) een geel shirt en zwarte broek, beide van het merk Sports, en grijze bergschoenen. Het is onbekend wat voor kleding Emma (lengte 1.30m) droeg. Wel weten we dat ze paarse sportschoenen droeg. Op dit moment is hun verblijfplaats onbekend. Weet je meer over de vermissing van Jeffrey en Emma.

Weet je meer over de vermissing van Jeffrey & Emma. Geef je tip door via het onderstaande tipformulier of door te bellen naar de Opsporingstiplijn via 0800-6070.

Signalement vermisten:

Lengte Jeffrey: 1.50m

Kleding Jeffrey: Geel shirt van het merk Sports, Zwarte korte broek van het merk Sports, grijze bergschoenen

Lengte Emma: 1.30m

Kleding Emma: Onbekend, paarse sportschoenen

Beide kinderen bevinden zich vermoedelijk in gezelschap van hun vader, die hen mogelijk heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag. Wij komen niet in contact met hen. Er zijn zorgen over hun welzijn. De politie is dringend op zoek naar hen.

