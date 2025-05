Groningen – Op zaterdag 10 mei start Operatie Groningen Spoorzone! Tot en met 12 juli zijn er grote werkzaamheden aan het spoor en het station in Groningen. In deze periode rijden soms geen of minder treinen van, naar en via station Groningen.

NS en Arriva zetten bussen in.

In het eerste weekend van de operatie rijden er helemaal geen treinen van en naar station Groningen. Groningen blijft goed bereikbaar; de NS en Arriva zetten treinvervangende bussen in. Houd rekening met extra reistijd en plan je reis vooraf in de reisplanner bij je vervoerder (NS of Arriva).

Na het weekend rijden de treinen weer van en naar Roodeschool/Eemshaven, Delfzijl en Zuidhorn. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark rijden geen treinen. Dit duurt t/m 13 juni. Een uitzondering is het weekend van zaterdag 17 mei en zondag 18 mei: dan rijden de treinen ook niet tussen Europapark en Assen.

Gevolgen voor fietsers en autorijders

Operatie Groningen Spoorzone heeft ook gevolgen voor fietsers en auto’s. Zo zijn de fietsroutes langs het Professor H.C. Van Hallpad (achter P+R Hoofdstation) en Onderdoor (achter het busstation) dicht. Voor automobilisten is de Stationsweg dicht. Nieuw station Groningen Groningen krijgt een vernieuwd Hoofdstation. Vanaf zondag 13 juli maak je gebruik van een groot gedeelte van dit nieuwe station Groningen. Dit is onderdeel van het project Groningen Spoorzone.

