Bestuurder gecrashte crossmotor nog voortvluchtig

Groningen – De politie doet onderzoek naar een ongeval dat maandagavond plaatsvond aan de Voermanstraat in de Groningse wijk Paddepoel. Een bestuurder van een crossmotor botste daar op een auto en raakte daarbij ook een geparkeerd voertuig, wat leidde tot flinke schade in de straat.

De motorrijder is na het incident gevlucht en is nog altijd spoorloos. Op de plaats van het ongeval werd later een mes aangetroffen. Volgens een politiewoordvoerder wordt onderzocht of het wapen afkomstig is van de motorrijder, zo meldt RTV Noord.

