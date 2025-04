Politie zoekt getuigen van woninginbraak Gaickingalaan Zuidhorn

Zuidhorn – Tussen vrijdag 25 april 08:00 uur en zaterdag 26 april 13:50 uur is er een woninginbraak geweest aan de Gaickingalaan te Zuidhorn. Dat meldt Politie Westerkwartier op haar Facebookpagina. Men is via een zijraam naar binnen gegaan.

Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of

Het is nog onbekend wat er is weggenomen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord of mogelijk heeft iemand camerabeelden waar iets op staat.