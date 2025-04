Veendam – Op het industrieterrein in Veendam is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in de sloot beland. De bestuurder raakte de controle over het voertuig kwijt.

Gelukkig bleef de bestuurder ongedeerd en kon hij zelf uit de auto komen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, zo meldt RTV Noord.

Foto's