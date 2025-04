Bloemen- en plantenmarkt trekt op Goede Vrijdag weer veel liefhebbers, en pas op voor zakkenrollers!

Groningen – Goede Vrijdag vindt weer traditiegetrouw in de binnenstad de grootste bloemen- en plantenmarkt van Noord-Nederland plaats. De markt trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers.

Ruim honderd marktkooplui bieden hun waren aan: bloemen, kamerplanten, bloembollen en zaaigoed, gereedschap en toebehoren. Er staan kramen en activiteiten op de Grote Markt, Nieuwe Markt, Vismarkt, A-Kerkhof, Oude Ebbingestraat en Guldenstraat. Zeg Oogtv.

Het bloemendepot staat dit jaar op de Grote Markt. Tussen 9 en 18 uur kunnen bezoekers hun gekochte waren gratis in bewaring geven. Bezoekers die per auto komen, onder wie veel Duitsers, wordt geadviseerd om hun wagen op een P+R-terrein te parkeren. Ook is er politie op de been. En pas op voor zakkenrollers!

