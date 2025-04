Vandalisme bij natuurspeelplaats Oerrr: “Puur om te verwonden”

Bij natuurspeelplaats Oerrr bij Kardinge zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Dat meldt Beijumnieuws.nl..

Op het terrein zijn bij een vlonder omgekeerde schroeven in het hout geplaatst. Op de website zijn foto’s te zien van één zo’n schroef, maar volgens de inzender zit de hele steiger vol met dergelijke schroeven waarbij de scherpe punt omhoog steekt. “Dit is vandalisme en ook puur bedoeld om mensen te verwonden.” Degene die de foto gemaakt heeft vraagt zich ook af hoe iemand het voor elkaar gekregen heeft om van een onder een steiger schroeven naar boven in het hout te jassen.

De natuurspeelplaats van Natuurmonumenten werd in 2018 geopend. In deze speeltuin kunnen kinderen spelen met onder meer water, zand en boomstammen. In 2019 werden er ook al eens vernielingen gepleegd. Trekpleister van het terrein zijn boomstammen waarin een watergoot is uitgehold waarbij kinderen met een traditionele waterpomp water door deze goot kunnen laten stromen. Iemand heeft toen met een bijl op meerdere plaatsen stukken hout uit de boomstammen geslagen.

Foto's