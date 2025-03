Update: De 13-jarige Isabelle is weer terecht

1e Exloermond – De 13-jarige Isabella wordt vermist. Ze is voor het laatst gezien aan de 1e Exloermond in 1e Exloermond op woensdag 26 maart rond 14:30 uur en is skeelerend vertrokken. Haar familie en de politie maken zich zorgen om haar gezondheid. De politie helikopter zocht woensdagavond rond 22:30 uur een groot gebied af en gaf een persbericht uit.

Update 00:25 uur; Eerder deelden we een foto van een 13-jarig meisje die sinds woensdag 26 maart rond 14:30 uur vermist was uit 1e Exloërmond. Het meisje is in goede gezondheid aangetroffen. Verwijder haar foto a.u.b.

