Pinnen met gestolen pinpassen in Roden

Roden – Een ouder echtpaar van 83 en 80 jaar oud uit Roden is opgelicht door middel van een babbeltruc. De oplichters maakten passen, codes en sieraden buit. Met de passen werd geld gepind en er werden betalingen gedaan.

De politie is op zoek naar deze personen.

Signalement verdachten:

Verdachte vrouw:: De vrouw die de betalingen doet droeg een zwarte muts en had een grote witte sjaal om. Ze had een zwarte jas en een zwarte broek met witte opdruk aan. Ook droeg ze hoge zwarte schoenen.

Verdachte man:: De man die hier pint droeg een donkere jas met capuchon van The North Face. Hij had een grote lichtkleurige sjaal voor zijn gezicht.

Op vrijdag 15 november wordt een inwoner van Roden gebeld door iemand die zich voordoet als een rechercheur van de politie. Kort daarna verschijnen er in korte tijd na elkaar twee vrouwen aan de deur. Zij weten het slachtoffer te overtuigen om passen, codes en sieraden mee te geven.

Transacties

Bij een tankstation aan Hooiveld in Emmeloord wordt op vrijdagavond 15 november met één van de passen twee keer betaald. De eerste betaling vond plaats rond 19:30 uur en de tweede rond 19:50 uur

Op diezelfde dag wordt er ’s avonds omstreeks 20:10 uur geld gepind bij een geldautomaat aan de Beursstraat in Emmeloord. Een minuut later wordt er met een andere betaalpas ook weer een bedrag opgenomen.

Heeft u meer informatie?

Herkent u de vrouw die pinde bij het tankstation aan Hooiveld of de man die geld opnam bij een geldautomaat aan de Beursstraat? Of heeft u andere informatie die ons kan helpen in ons onderzoek? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800 – 6070. Als u dit liever anoniem doet, dan belt u Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. Of gebruik het tipformulier op deze pagina.

Voorkom dat u wordt opgelicht

Slachtoffers van deze slinkse vorm van oplichting kunnen veel geld kwijtraken. Onthoud dat de politie nooit via de telefoon om inloggegevens, pincodes of andere kostbaarheden zal vragen.

Bent u slachtoffer geworden?<

Doe dan altijd aangifte! Voor de politie is het heel belangrijk dat er aangifte wordt gedaan. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden en kunnen we de daders opsporen.

