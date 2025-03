GRONINGEN – In een woning aan de Rabenhauptstraat is zaterdagavond een rook- of koolmonoxidemelder afgegaan. In het huis was niemand aanwezig.

De politie en brandweer probeerden met een ijzeren stang de deur te forceren om toegang tot de woning te krijgen, maar de sleutel kwam net op tijd.

De situatie werd verder onderzocht door de hulpdiensten. Er bleek gelukkig niets aan de hand meldt Oogtv.nl. Het was bij een woning van een brandweerman.

