Groninger(23) voor de rechter voor grote oplichtingszaak vanuit Drents vakantiepark

Gasselternijveen – Drie van de vier mannen die worden verdacht van grootschalige online oplichting vanuit een vakantiehuisje in Gasselternijveen stonden woensdagmiddag voor de rechter in Assen. Onder hen is een 23-jarige man uit Groningen, die al vastzit voor een andere straf.

RTV Drenthe deed woensdagmiddag verslag van de rechtszaak.

De politie betrapte de verdachten in december 2023 Dat gebeurde na een toevallige ontdekking door de vrouw van een agent die op het park verbleef. Twee van hen werden direct in de kraag gevat, de andere twee vluchtten naar buiten en renden de bossen rondom de vakantiewoning in. Eén van de vluchters kwam niet ver en werd vrij snel in de kraag gevat. Voor het opsporen van de laatste verdachte werd een politiehond ingezet. Daarop besloot de laatste verdachte zich over te geven. Hij was in een sloot gaan liggen.

