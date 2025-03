Winschoten – De brandweer is uitgerukt voor een kat die vastzat in een boom aan de Wezellaan in Winschoten.

De hulpdiensten rukten uit met een tankautospuit en een hoogwerker. Eenmaal ter plaatse bleek de hoogwerker niet nodig. Brandweerlieden gebruikten een ladder om de angstige kat uit de boom te halen.

Het dier liet zich zonder problemen vangen, maar koos direct na de redding het hazenpad. Volgens buurtbewoners zat de kat al 24 uur op de tak. Dat meldt RTVNoord.nl

Foto's