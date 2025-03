GroenLinks wil openingstijden Airport Eelde niet verruimen

Groningen – Als het aan de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren in de gemeenteraad ligt, worden de openingstijden van Groningen Airport Eelde niet verruimd. De partijen hebben bewerkstelligd dat er komende woensdag in de gemeenteraad over het onderwerp wordt gesproken.

“Als je de openingstijden verruimt, levert dit geld op voor het vliegveld. Maar de keerzijde is dat het ten koste gaat van de gezondheid van omwonenden. En daar zijn wij niet blij mee”, vertelt raadslid Tim van de Vendel van GroenLinks. In het ontwerp-luchthavenbesluit staat dat de luchthaven in de avonduren een uur langer open mag blijven. Nu sluit de baan om 23.00 uur, in de toekomst zou dit middernacht kunnen worden. In een later stadium zou de luchthaven ook ’s ochtends een half uur eerder open mogen, om 06.00 uur. Dit is mede afhankelijk van de capaciteit van Luchtverkeersleiding Nederland.

“Dit stapje extra gaat ten koste van de inwoners”

Van de Vendel: “Dat betekent dat het alleen tussen middernacht en 06.00 uur stil is. Steeds weer worden de openingstijden verruimd, waardoor de illusie ontstaat dat het vliegveld een succes kan worden. Maar het is een doodlopend traject. Dit stapje extra gaat ten koste van de inwoners. Als je in Glimmen woont en kinderen worden vlak voor middernacht wakker door een landend vliegtuig, dan is dat niet prettig. Hier wordt een verkeerde kosten-batenanalyse gemaakt. De baten zijn voor de vliegtuigmaatschappij die een keer vaker mag vliegen naar een vakantiebestemming en de kosten komen op het bordje van omwonenden. En waar gaat het eindigen? Kunnen we straks ook vrachtvliegtuigen verwachten? Waar leidt het toe?”

F-35 naar Eelde?

In de raad vindt komende woensdag een beeldvormende sessie plaats. Bij deze sessies worden deskundigen en betrokkenen uitgenodigd zodat raadsleden meer over een onderwerp te weten kunnen komen, waardoor ze beter een oordeel kunnen vellen. “Eerder hebben we al eens schriftelijke vragen over dit onderwerp ingediend. Behalve een eventuele verruiming van de openingstijden willen we het ook gaan hebben over de mogelijke komst van de F-35 naar Eelde.” Defensie heeft het luchtruim boven Noord-Drenthe en Groningen aangestipt als mogelijk militair oefengebied. Het vergroten van het luchtruim heeft als gevolg dat er ook boven de stad mag worden gevlogen.

“Het gebied is ook ons waterwingebied”

De eventuele komst van de F-35-jachtvliegtuigen naar vliegveld Eelde stuit op breed verzet. Van de Vendel: “Als partij willen we weten wat de mogelijke scenario’s zijn, welke impact jachtvliegtuigen hebben en wat er gedaan kan worden om het tegen te houden.” Bij zijn oordeel houdt de partij rekening met de veranderingen in het geopolitieke speelveld. “Maar moeten we militaire vliegtuigen op Eelde willen? Het gebied is ook ons waterwingebied. Het drinkwater dat wij drinken komt uit deze regio. Vroeger roeide ik op de Bosbaan bij Amsterdam, die in de aanvliegroute van een van de banen van Schiphol ligt. Als ik mijn roeiboot uit het water haalde, zat er vaak een olieachtige vloeistof op de boot. Zoiets wil je niet boven een waterwingebied.”

Foto's