Honderden mensen bezoeken ‘femicide-vrachtwagen’: “Probleem is veel groter dan je denkt” (Update)

Groningen – Zaterdag was het Internationale Vrouwendag. Ter gelegenheid daarvan stond er een grote ‘Femicide-vrachtwagen’ op de Grote Markt in Groningen. In de vrachtwagen draait een korte film over femicide, oftewel moord op een vrouw vanwege haar geslacht. De vrachtwagen is van Wim Hertgers, die zijn dochter Sanne in 2023 verloor door zo’n vrouwenmoord.

Sanne werd in haar eigen huis vermoord door haar ex-partner, een politieagent die daarna zelfmoord pleegde. Haar dood sloeg een gat in het leven van haar familie. “Slapen is een drama en de lege stoel aan tafel blijft voor altijd leeg”, vertelt Wim.

Toch besloten hij en zijn vrouw hun verdriet om te zetten in actie. Tijdens een reis naar Spanje, kort na Sanne’s dood, zag Wim voor het eerst het woord ‘femicide’. “Ik had namelijk nog nooit gehoord van het woord femicide, totdat het Sanne overkwam.”

Samen met Stichting Open Mind liet hij een vrachtwagen beplakken met informatie en beelden over femicide. De vrachtwagen reist nu door heel Nederland om het probleem zichtbaar te maken. Bij de vrachtwagen horen Wim en zijn vrouw vaak aangrijpende verhalen. “In Noordwijk kwam een meisje naar ons toe nadat ze de film had gezien. Ze vertelde dat haar zus in een gewelddadige relatie zat, maar niemand wist hoe ernstig het was.”

Voor Wim bevestigen deze ontmoetingen hoe belangrijk het project is. “We doen dit omdat we niet willen dat iemand anders dit meemaakt. Sanne krijgen we er niet mee terug. Maar misschien kunnen we zo een ander wel redden. We moeten deze signalen leren herkennen, zodat we op tijd ingrijpen. We hoorden pas na Sanne’s dood het volledige verhaal. Als we eerder alle puzzelstukjes hadden gehad, hadden we anders gehandeld. Praten is het belangrijkste.”

update:

Zo’n vierhonderd mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan de ‘femicide-vrachtwagen’ die op de Grote Markt stond. Wim Hertgers vertelt dat de belangstelling niet eerder zo groot is geweest.

Hoi Wim! Vandaag stonden jullie van 11.00 tot 16.30 uur op de Grote Markt. Hoe is het gegaan?

“We zijn inmiddels al een tijdje met onze vrachtwagen onderweg, maar we hebben het niet eerder zo goed gehad. De belangstelling was met vierhonderd mensen erg groot. Wij denken dat het komt omdat er juist in Groningen veel aandacht aan is besteed. Daarnaast spelen ook de fraaie weersomstandigheden een rol en de prominente plek waar we mochten staan. De Grote Markt is toch de plek waar veel mensen passeren.” zegt Oogtv.

Foto's