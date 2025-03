De 20-jarige Diëm wordt vermist, wie weet waar hij is? Politie zoekt door (Video)

Marwijksoord – De 20-jarige Diëm wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien op 5 maart aan de Marwijksoord in Marwijksoord(Gemeente Aa en Hunze) rond 10:00 uur meldt Politie Westerkwartier en basisteam Noord Drenthe. Hij is lopend vertrokken en de familie en de politie maken zich zorgen over zijn gezondheid. Van Diëm ontbreekt ieder spoor. Weet jij waar hij is en/of verblijft?

Diëm is 20 jaar en heeft een slank/normaal postuur en is +/- 1.90m lang, hij heeft een lichte huidskleur, blauw/groene ogen en donkerkleurig haar. Hij droeg een zwarte jas met grijze trui en een donkerblauwe spijkerbroek. Hij droeg witte sportschoenen. We willen graag weten of iemand hem nog heeft gezien en/of weet waar hij mogelijk verblijft.

Bel hiervoor met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Doe je dit liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Zoekt u ook mee in Groningen?

Update; Er werd donderdag o.a. gezocht bij recreatieplas Gasselterveld. De politie zoekt vrijdag door.

Foto's

Deel dit artikel

Video