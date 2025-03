Man(27) aangehouden voor 11 inbraken in Bedum en Onderdendam

Bedum – De politie heeft een 27-jarige man aangehouden op verdenking van 11 inbraken in garages, caravans en woningen in Bedum en Onderdendam. De inbraken vonden plaats tussen december 2024 en februari 2025.

Dankzij DNA-sporen werd de man geïdentificeerd en hij zit momenteel vast. Hij zal binnenkort worden voorgeleid bij de Rechter-Commissaris.

Ben je slachtoffer van inbraak?

Bel 112 als de dader nog in de buurt is. Bel 0900-8844 als dat niet het geval is. De politie komt dan naar je huis om aangifte op te nemen en sporen te zoeken. Wacht met opruimen totdat de politie is geweest!

