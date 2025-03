Groningen – Zondagmiddag rond 14:30 is de Groninger brandweer opgeroepen voor een brand aan de Watermanstraat in Groningen.

Eenmaal ter plaatse kwam de zwarte rook al uit het appartement. De verdieping is ontruimd door de politie terwijl de brandweer onderweg was om het vuur te blussen. De woning is volledig uitgebrand en stichting Salvage zal ter plaatse komen voor de schade afhandeling.

