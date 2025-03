Grote verlichtingscontrole in de stad: 111 boetes uitgedeeld

Groningen- Tijdens verlichtingscontroles op meerdere plekken in de stad zijn gisteravond 111 fietsers bekeurd vanwege ondeugdelijke verlichting. Daarnaast kregen vier fietsers een boete voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het fietsen.

De controles werden uitgevoerd door onder andere politiestudenten, ook in ons gebied. Niet iedereen had zijn verlichting op orde, wat resulteerde in een flink aantal bekeuringen.

Fietsers die willen weten waaraan hun verlichting moet voldoen, kunnen meer informatie vinden bij Veilig Verkeer Nederland (VVN).

