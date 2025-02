Plaatsen AED’s heeft afgelopen jaren vanuit gemeente geen prioriteit gehad

Bij het verkeersongeluk dat vrijdagavond plaatsvond op de A7 bij Kolham zijn twee inwoners uit Groningen gewond geraakt. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.

Het ongeluk vond plaats rond 22.00 uur. Door nog onbekende oorzaak vond in de richting van Groningen een aanrijding plaats waarbij vier voertuigen betrokken waren. Eén van de auto’s belandde op de kop. “De bestuurders van twee betrokken auto’s raakten gewond”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het gaat om een 56-jarige man en een 42-jarige vrouw, die beide uit Groningen komen. Ze zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de snelweg in de richting van de stad een tijdlang afgesloten. Verkeer werd via de afslag Hoogezand omgeleid. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze oorzaak.

