Groningen – In het gebouw de Lunettenhof aan de Lunettenhof in Groningen heeft dinsdagavond een bewoonster rookontwikkeling waargenomen in een machinekamer in het gebouw.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse, de brandweer is naar binnen gegaan om te onderzoeken waar de rook vandaan komt. De ruimte waar de rook uit komt komen de brandweer mensen niet in. Er is een ambulance ter plaatse gekomen voor de meldster.

