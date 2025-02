Assen – De drie verdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen blijven veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

Het trio uit Heerhugowaard wordt verdacht van betrokkenheid bij de inbraak in het museum en de roof van vier waardevolle Roemeense kunstschatten in de vroege ochtend van zaterdag 25 januari 2025. Bij deze roof was volgens het Openbaar Ministerie (OM) van een ‘ongekend zware explosie’.

