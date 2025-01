Onderzoek Goudroof gaat verder

Herhugowaard – In Heerhugowaard zijn 29 januari drie personen aangehouden voor hun betrokkenheid bij de inbraak in en diefstal uit het Drents Museum van afgelopen zaterdag 25 januari. De Roemeense archeologische gouden topstukken uit het Drents Museum zijn nog niet aangetroffen. De verdachten zitten in volledige beperkingen en worden gehoord over hun rol bij de diefstal.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte die in de bouwmarkt in Assen is gezien, zoeken we nog steeds. In Heerhugowaard hebben ook zoekingen plaatsgevonden in woningen. De gestolen topstukken zijn nog niet aangetroffen. Weet u waar de topstukken zijn? Of heeft u andere belangrijke informatie? Laat het ons dan weten!

Update 29 januari 2025 15.00 uur

De politie is op zoek naar deze man. Hij wordt in verband gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. Hij is enkele dagen voor deze inbraak, op donderdag 23 januari om 13:14 uur, gezien in een bouwmarkt in Assen. Bent u deze man? Meld u dan bij ons! Herkent u de man of heeft u andere tips of informatie over deze verdachte? Laat het ons dan weten!

Heb je tips? Laat het weten!

Weet je meer over de explosie en inbraak? Heb je een idee wie de verdachten kunnen zijn? Heb je de afgelopen dagen verdachte personen gezien in het Drents Museum, die zich bijvoorbeeld lang ophielden bij de topstukken. Heb je beelden of informatie over de verdachte auto of andere verdachte voertuigen? Of weet je meer over de gestolen stukken, die mogelijk worden aangeboden binnen het criminele circuit? Laat het ons dan weten!

Neem contact op:

Bel de Opsporingstiplijn : 0800-6070 (gratis)

: 0800-6070 (gratis) Mail rechtstreeks naar het onderzoeksteam: [email protected]

Gebruik het tipformulier

Bel of deel je informatie via Meld Misdaad Anoniem

Bel Team Criminele Inlichtingen: 088-6617734

Team Criminele Inlichtingen mag onder voorwaarden de identiteit van zijn bronnen afschermen. En kan er zo voor zorgen dat informatie anoniem bij de recherche terechtkomt en dat je persoonsgegevens ook afgeschermd worden voor de verdachten.

