Groningen- Op de kruising Nieuwe Sint Jansstraat/Oostersingel is vrijdagavond een scooterbestuurder onderuit gegaan nadat deze vermoedelijk was geraakt door een auto, de auto zal zijn doorgereden, dit is nog niet bevestigd.

Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance en ging naar een ziekenhuis. Het verkeer had enige hinder van het incident.

Foto's