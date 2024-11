FC Groningen-aanvaller Kevin van V. verdacht van mishandelen vrouw

Groningen – Aanvaller Kevin van V. (33), die momenteel door FC Groningen is verhuurd aan het Schotse St. Mirren, heeft zich donderdag in de rechtbank moeten verantwoorden voor het mishandelen van zijn ex-vrouw. Dat meldt Rtvnoord.

De mishandelingen zouden vanaf het najaar 2021 drie jaar lang hebben geduurd.

Dat meldt de Schotse nieuwszender GlasgowLive. De mishandelingen zouden zijn gebeurd in Cancun (Mexico) waar de twee op vakantie waren, en op twee plekken in Schotland. FC Groningen, waar de aanvaller nog altijd onder contract staat, wil niets kwijt over de kwestie. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's