Vernielingen aangericht aan ontmoetingsplaats Beijum

Groningen – Vandalen hebben de afgelopen dagen vernielingen aangericht aan een caravan op het Iederswijk Terrein in Beijum. De caravan wordt gebruikt als ontmoetingsplaats.

“We zouden liever iets leuks willen melden, maar helaas moeten wij nu om jullie steun en hulp vragen”, meldt Unity36. “Aan onze ontmoetingsplaats zijn vernielingen aangericht. Heb je iets gezien, dan komen we graag met jou in contact.” Op foto’s is te zien dat de schade fors is. Zo zijn ramen vernield, is een deur opengebroken en liggen materialen verspreid rond de caravan.

Unity36 bestaat uit een groep jongeren die graag iets willen doen voor de wijk. Eén van de eerste resultaten was het Flow Festival dat eerder deze maand werd gehouden op het Iederswijk Terrein. Op het festival konden bewoners elkaar ontmoeten en had men de gelegenheid om te laten zien waar men zich mee bezighoudt. Mensen die het leuk vinden om te koken konden hun gerechten en hapjes presenteren, iemand die helemaal fan is van breien kon haar creaties laten zien en er waren presentaties van diverse projecten die in de wijk plaatsvinden.

“In de wijk zijn we druk bezig met een initiatief om een plek op te zetten waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Met behulp van Wijkbudget Beijum hebben we een caravan aan kunnen schaffen waar we het ‘Upcycle atelier’ in hebben geplaatst. Het idee is dat wijkbewoners en Unity36 elkaar hier kunnen ontmoeten om samen tot creatieve ideeën te komen om de wijk dichterbij elkaar te krijgen.” Unity36 noemt het vandalisme zuur en erg vervelend. De vernielingen hebben naar alle waarschijnlijkheid op vrijdag of zaterdag plaatsgevonden. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen via de Facebook-pagina.

Het Iederswijk Terrein stond voorheen bekend als het Innersdijk Terrein. Tot 2012 stond op deze plek verpleeghuis Innersdijk. Na de sloop ligt het terrein braak. Eerder dit jaar werden wijkbewoners door Unity36 opgeroepen om met plannen te komen voor het terrein met een wijkgerichte invulling.

