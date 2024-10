Groningen – De Groninger brandweer is zondagmiddag omstreeks 13:55 opgeroepen voor een dier op hoogte aan de Helene Swarthlaan in Groningen. Ter plaatse bleek er een kat in de boom te zitten welke er niet meer zelfstandig uit wou komen.

De brandweer gaat met behulp van de hoogwerker en de eigenaresse van het beestje de kat uit de boom te krijgen.

Foto's