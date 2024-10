Hellum – In het water aan de Heerenhuisweg bij Hellum is woensdagmiddag rond 14:20 uur het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie via X.

De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van deze persoon en de toedracht van het overlijden. Zodra er meer bekend is melden we dat.

Foto's

Deel dit artikel

Social media