Politie op zoek naar vermiste vrouw (55)

Groningen – De politie is dinsdagavond in de wijk Helpman op zoek naar een vermiste vrouw. Via een Burgernetbericht wordt aan inwoners gevraagd om uit te kijken naar de vrouw.

De vrouw is voor het laatst gezien in de omgeving van de Verlengde Hereweg bij de kruising Helper Oostsingel. “We zoeken een 55-jarige vrouw die in verwarde toestand van huis is weggelopen”, vertelt de politie. “Het gaat om een blanke vrouw die ongeveer 1.70 meter lang is. Ze heeft donkerblond, kort haar en draagt een zwarte bril. Ten tijde van haar vermissing droeg ze een korte, groene jas en een spijkerbroek.” Zegt Oogtv.nl.

Mensen die de vrouw gezien hebben, of weten waar zij op dit moment verblijft, wordt gevraagd alarmnummer 112 te bellen.

