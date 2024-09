Hoogezand – In Hoogezand is een man zwaargewond geraakt na een explosie aan de Erasmusweg. Dat bevestigen de politie en brandweer. Na de explosie die tijdens klussen in een auto ontstond was een steekvlam gezien. De brandweer heeft een nacontrole gedaan en de zaak overgedragen aan de politie. Video hier.

De gewonde is ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Update; De persoon is later overleden aan zijn verwondingen.

Foto's