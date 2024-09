Groningen – De politie in Groningen vraagt u maandagmiddag uit te kijken naar een jongen met donker kort haar, mogelijk een koptelefoon, blauw trui met capuchon, grijze/groene winterjas tot over de heupen en een donkere rugzak. De jongen zou in de buurt van het UMCG kunnen lopen.

Wat er precies aan de hand is blijft onbekend. Heeft u tips? Bel nu 112.

Update; De jongen is weer terecht meldt Burgernet.

Foto's