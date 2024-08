Groningen – Aan de Javalaan heeft de brandweer donderdagavond rond 23:00 uur samen met een buurtbewoner een buitenbrand geblust.

De laatste tijd zijn er vaker brandjes geweest op het pleintje aan de Javalaan. Even daarvoor is er een scooter uitgebrand aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk

