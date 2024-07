Veendam – Rond 20:30 uur kwam er een melding binnen van een steekincident in het Julianapark in Veendam.

In het park trof de politie een gewonde man aan. De gewonde man is behandeld aan zijn verwondingen. In de omgeving is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Foto's