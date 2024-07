Zoektocht naar vermiste Evert (78) gaat door

Groningen – Bij onder andere `De Diepenring`(Emmabrug) van de stad Groningen is de politie weer aan het zoeken naar de vermiste man uit Paddepoel.

Ook op andere plekken wordt nog steeds gezocht.

Signalement

Jansen vertrok afgelopen zaterdagavond rond 23.00 uur bij zijn woonadres aan de Antaresstraat in Paddepoel. De 78-jarige man is toen zeer waarschijnlijk vertrokken met een rollator. Jansen droeg op dat moment een grijze broek en een blauw vest met grijze vlekjes. Ook droeg hij een blauwe baseballpet met de letters L.A. erop. De politie stelt dat Jansen waarschijnlijk op sloffen loopt. Het is niet bekend waar de man naartoe is gegaan. Wie tips heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-7000.

“Hoe onbelangrijk je tip ook lijkt, voor ons kan het cruciaal zijn”

Postma: “Ook kun je onze meldkamer bellen. Ons telefoonnummer is 08004444112. In eerdere berichtgeving hebben we gemeld dat meneer zondagochtend voor het laatst gezien is. Maar dit moet zaterdagavond 23.00 uur zijn. Daarom doen we nogmaals een dringende oproep aan iedereen die een camera heeft om beeldmateriaal te bekijken. Heb je een dashcam, deurbelcamera of bewakingscamera? Controleer dan je beelden of je iets ziet. En het moet opvallen. Het was zaterdagavond slecht weer. Een meneer met rollator en op sloffen verwacht je op zulke momenten niet op straat.

Ook als je zelf denkt dat je informatie onbelangrijk is dan kan het voor ons cruciaal zijn.” Zie ook

Foto's