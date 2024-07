Zoekactie met drones boven water naar vermiste man: “Veel tips maar nog geen gouden tip”

Groningen – SAR Nederland zoekt ook dinsdagavond met verschillende vrijwilligers naar de sinds zaterdagavond vermiste Evert Jansen (78). Ook woensdag zal er gezocht gaan worden. Dat meldt OOGTV.nl

“De bedoeling was dat we vanmiddag met een sonarboot op het Van Starkenborghkanaal en het Reitdiep zouden gaan zoeken”, vertelt Houwina Postma van SAR Nederland. “Het gaat om een zogeheten Rigid Inflatable Boat. Een grote boot die uitgerust is met sonar. We zijn vanmiddag urenlang bezig geweest om een geschikte plek te vinden waar we het vaartuig te water konden laten. Na diverse keren overlegd te hebben met verschillende partijen hadden we om 17.30 uur een locatie. Toen de boot eenmaal te water was bleek de sonar uitgevallen te zijn. Het gaat om hele gevoelige apparatuur. Vanavond gaat dit gerepareerd worden zodat we morgen alsnog met de boot kunnen gaan zoeken. Naast de sonarboot zoeken we vanavond met drones boven het water. Daar zijn we nu mee bezig.”

“Je wilt locaties gaan uitsluiten”

Dat er nu specifiek op deze vaarwegen wordt gezocht roept de vraag op of er tips zijn binnengekomen die deze kant op wijzen. Postma is daar duidelijk over: “Nee. We hebben wel tips binnengekregen. Elke tip die binnenkomt daar zijn we blij mee en die onderzoeken we. Maar we hebben op dit moment geen idee waar meneer zich zou kunnen bevinden of welke richting hij is uitgelopen. In zulke gevallen trekken we cirkels om de laatst bekende locatie. Eerst een cirkel op drie kilometer, dan op vijf kilometer en vervolgens op tien kilometer. De afgelopen dagen hebben we heel veel locaties onderzocht. Zoekhonden hebben grote gebieden afgelopen en op quads hebben we de omgeving onderzocht. Op een gegeven moment moeten we concluderen dat dit niks oplevert. Je gaat dan terug naar de eerste cirkel waarbij je alles nog eens controleert. Het water hebben we in eerste instantie geen prioriteit gegeven maar wordt nu wel meegenomen omdat we ook dingen willen gaan uitsluiten.”

Signalement

Jansen vertrok afgelopen zaterdagavond rond 23.00 uur bij zijn woonadres aan de Antaresstraat in Paddepoel. De 78-jarige man is toen zeer waarschijnlijk vertrokken met een rollator. Jansen droeg op dat moment een grijze broek en een blauw vest met grijze vlekjes. Ook droeg hij een blauwe baseballpet met de letters L.A. erop. De politie stelt dat Jansen waarschijnlijk op sloffen loopt. Het is niet bekend waar de man naartoe is gegaan. Wie tips heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via de Opsporingstiplijn op 0800-7000.

“Hoe onbelangrijk je tip ook lijkt, voor ons kan het cruciaal zijn”

Postma: “Ook kun je onze meldkamer bellen. Ons telefoonnummer is 0800 44 44 112. In eerdere berichtgeving hebben we gemeld dat meneer zondagochtend voor het laatst gezien is. Maar dit moet zaterdagavond 23.00 uur zijn. Daarom doen we nogmaals een dringende oproep aan iedereen die een camera heeft om beeldmateriaal te bekijken. Heb je een dashcam, deurbelcamera of bewakingscamera? Controleer dan je beelden of je iets ziet. En het moet opvallen. Het was zaterdagavond slecht weer. Een meneer met rollator en op sloffen verwacht je op zulke momenten niet op straat. Ook als je zelf denkt dat je informatie onbelangrijk is dan kan het voor ons cruciaal zijn.”