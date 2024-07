KNMI: Zaterdagmiddag kans op zware windstoten

Regio – Zaterdag is, er vooral in de middag, kans op zware windstoten. Het KNMI heeft daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor Groningen.

De waarschuwing geldt voor alle provincies aan zee in Nederland. In Groningen is de waarschuwing tussen 12.00 en 19.00 uur van kracht.

Er kunnen windstoten van 75 tot plaatselijk 90 kilometer per uur voorkomen uit het zuidwesten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Bomen kunnen omwaaien en er kan schade ontstaan, stelt het KNMI.

